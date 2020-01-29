Боевики «ЛНР» задержали мать восьмерых детей и обвинили в шпионаже на СБУ

Боевики «МГБ» «ЛНР» задержали мать восьмерых детей, жительницу Станично-Луганского района Марину Недодаеву и обвинили ее в шпионаже в пользу СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба террористической «МГБ ЛНР»,

Двое из восьмерых детей Недодаевой проживают на территории «ЛНР».

Оккупационный режим обвинил женщину в том, что «по заданию СБУ она занималась сбором сведений о боевиков «народной милиции».

«Недодаева должна была вести среди военнослужащих «ЛНР» агитационно-пропагандистскую работу с целью перехода их на сторону противника путем использования программы СБУ «Тебя ждут дома», - говорится в сообщении.

В «МГБ» отмечают, что Недодаева «завербована сотрудниками украинских спецслужб путем шантажа и физических угроз».

«По аналогичной схеме в 2017 году в сотрудничестве с украинскими спецслужбами привлечена старшая дочь Недодаевой - Ирина Щетинина, которая в течение года выполняла задачи сотрудников СБУ», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове СБУ задержала «командира взвода разведки» террористической «ЛНР».