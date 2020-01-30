Канада вслед за ЕС расширила санкции против России из-за выборов в аннексированном Крыму

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Канада наложила санкции на шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.

Об этом объявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает пресс-служба МИД.

По его словам, санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники «едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов».

Отмечается, что постановлением о специальных экономических мерах (Украина) замораживаются активы и вводится запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрета «всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц или оказывать им финансовые и связанные услуги».

В санкционный список попали:

- так называемый председатель избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко;

- его заместитель Лидия Басова;

- секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова;

- член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева;

- председатель городского законодательного собрания Владимир Немцев;

- и.о. губернатора Михаил Развожаев.

Отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно.

Напомним, 28 января в ЕС одобрили расширение санкций против России из-за проведения выборов в аннексированном Крыму

Роман Свиридов

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