Канада вслед за ЕС расширила санкции против России из-за выборов в аннексированном Крыму

Канада наложила санкции на шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.
Об этом объявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает пресс-служба МИД.
По его словам, санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники «едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов».
Отмечается, что постановлением о специальных экономических мерах (Украина) замораживаются активы и вводится запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрета «всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц или оказывать им финансовые и связанные услуги».
В санкционный список попали:
- так называемый председатель избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко;
- его заместитель Лидия Басова;
- секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова;
- член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева;
- председатель городского законодательного собрания Владимир Немцев;
- и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно.
Напомним, 28 января в ЕС одобрили расширение санкций против России из-за проведения выборов в аннексированном Крыму