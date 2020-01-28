В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за проведения выборов в аннексированном Крыму

Министры стран-членов ЕС одобрили расширение списка санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Санкции связаны с российскими выборами, которые незаконно прошли в Крыму в сентябре 2019. Список санкций теперь содержит 177 человек и 44 организации.

«Министры ЕС решили ввести 7 человек под режим санкций в отношении лиц/организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины», - сообщил он.

Напомним, в октябре 2019 года Евросоюз продлил санкции против России за химическую атаку в британском Солсбери.