Евросоюз продлил санкции против России за химическую атаку в британском Солсбери

Совет Европы принял решение о продлении санкций за использование химического оружия, которые включают меры против России за химическую атаку в британском Солсбери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет Европы.

Как сообщается, Совет Европы продлил санкции за использование и распространение химического оружия до 16 октября 2020 года. Санкции включают запрет на поездки в Европейский союз, замораживание активов лиц и предприятий, причастных к применению или распространению химического оружия.

Отмечается, что санкции были продлены против четырех лиц, которые связанные с химической атакой России в британском городе Солсбери. Также санкционные меры были продлены в отношении 5 лиц, причастных к режиму сирийского президента Башара Асада и Центра научных исследований, основой организации Сирии по разработке химоружия.

Кроме этого, решение о продлении санкций было принято для содействия борьбе Евросоюза с распространением и использованием химического оружия, которое представляет серьезную угрозу международной безопасности.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20 человек и один полицейский. Премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Британская прокуратура обвинила в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова (сотрудники военной разведки России Мишкин и Чепига).