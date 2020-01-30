Контрразведка СБУ задержала бывшего боевика из группировки «Призрак», который шесть лет скрывался в России

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической группировки «Призрак».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Житель Бахмутского района отбывал наказание за кражу в одном из мест лишения свободы в Донецкой области. После освобождения в июне 2014 года он присоединился к террористам «ДНР». Боевики поручили ему нести «боевые дежурства» на блокпостах в районе города Северска.

После освобождения населенного пункта силами АТО летом 2014 года он бежал от боевиков и длительное время скрывался на территории Российской Федерации. В конце прошлого года мужчина вернулся на подконтрольную Украине территорию Донецкой области и в январе 2020 был задержан контрразведчиками спецслужбы. В ходе досудебного расследования бывшему боевику сообщили о подозрении по части 1 статьи 260 («Участие в не предусмотренных законами Украины военизированных формированиях») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Киеве боевик «ДНР» в результате конфликта в одном из баров устроил стрельбу и ранил офицера полиции.