В Киеве боевик «ДНР» в результате конфликта в одном из баров устроил стрельбу и ранил офицера полиции

В ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений отдыха произошла стрельба. В результате внезапно возникшего конфликта огнестрельное ранение получил участковый офицер полиции. Стрелком оказался командир разведки незаконного вооруженного формирования «Оплот».

Об этом сообщает пресс-служба Депортамента внутренней безопасности Нацполиции.

«Ночью по спецлинии «102» в Деснянский управления столичной полиции поступило сообщение о стрельбе, в результате которой ранен мужчина. На место немедленно выехали следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП в Киеве. Было установлено, что огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции Деснянского УП. На место происшествия прибыли сотрудники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности НПУ и Управления раскрытия преступлений, совершенных в отношении полицейских ДВБ НПУ», - говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь с 24 на 25 января в одном из заведений отдыха города вне службы, в гражданской одежде, без оружия находились участковые офицеры полиции. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения видно человека, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие.

Конфликт злоумышленник продолжил бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый офицер склонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия.

«Оперативники внутренней безопасности полиции совместно с другими оперативными подразделениями НПУ установили свидетелей происшествия и собрали видео с камер наблюдения. Личность стрелка быстро установили. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. Согласно информации на сайте «Миротворец» человек проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой «ДНР», является командиром разведки подразделения «Оплот», участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском», - сообщают в полиции.

«Уже через несколько часов работники КМУ и Управления раскрытия преступлений, совершенных в отношении полицейских ДВБ НПУ, при поддержке полиции особого назначения ГУНП в городе Киеве задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. По месту его жительства обнаружено и изъято куртку, в которую он был одет на момент преступления, и мобильный телефон», - добавили в ведомстве.

Следователи Деснянского управления полиции, в процессуальным руководством прокуратуры Киева, объявили мужчине о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Раненый офицер полиции пока прооперирован, находится под наблюдением врачей. Состояние милиционера удовлетворительное.

Напомним, в киевском метро пьяный мужчина напал на полицейского, который сделал ему замечание.