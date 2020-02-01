Госсекретарь США пообещал помощь на Донбассе, но считает, что РФ и Украина должны сами решить конфликт

Госсекретарь США Майкл Помпео с одной стороны заявил, что Соединенные Штаты помогут установлению мира на Донбассе, а с другой – что Украина и Россия должны сами решить конфликт.

Об этом сообщает «БЕЛТА».

Майкл Помпео заявил, что ситуация в Украине обсуждалась во время его встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Белорусская сторона рассчитывает, что США сыграют свою роль в урегулировании этого кризиса. Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

- Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем, - подчеркнул Майкл Помпео.

Владимир Макей подтверждает готовность Беларуси делать все для урегулирования ситуации на востоке Украины. Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут разрешению кризиса.

- Мы готовы предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров, - сказал Владимир Макей. - …Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон.

Напомним, что ранее Помпео пообещал поддержку Украине и углубление стратегического партнерства.