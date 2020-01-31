Визит Госсекретаря США Помпео: Пообещал поддержку Украине и углубление стратегического партнерства

Государственный секретарь Майк Помпео утром в пятницу провел первые переговоры в рамках визита в Украине. В здании Министерства иностранных дел он встретился с министром Вадимом Пристайко.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

«Очень конструктивная встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с Государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве», - написала Зеленко.

Она сообщила, что стороны обсудили дальнейшее углубление стратегического партнерства США и Украины, продвижение военно-экономического сотрудничества и усиление двухпартийной поддержки США в Украине.

После этого они вместе с предстоятелем Православной церкви Украины, киевским митрополитом Епифанием возложили цветы к Стене памяти погибших защитников Украины.

В то же время в пресс-службе МИД Украины сообщили, что повестка дня встречи с глазу на глаз Помпео и Пристайко, а также в составе делегаций охватил вопросы двустороннего политического и практического взаимодействия между Украиной и США.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки дня практического сотрудничества.

После этого они вместе с предстоятелем Православной церкви Украины, киевским митрополитом Епифанием возложили цветы к Стене памяти погибших защитников Украины.

После возложения цветов у Стены Памяти Помпео направился в резиденцию Епифания - Михайловский собор.

Как сообщается на сайте ПЦУ, Помпео и Епифаний обсудили вызовы для Православной церкви Украины, в частности - ее деятельности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.

Глава ПЦУ выразил благодарность американской стороне «за твердую и надежную поддержку Украины как в контексте противодействия внешним вызовам, с которыми продолжает сталкиваться наша страна, так и на пути государства и демократических реформ». Во время встречи была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке двустороннего сотрудничества, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания.

Также Помпео подчеркнул, что Штаты поддерживают Украину на пути вступления в НАТО и Европейский Союз. Об это он заявил на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

- Украина - это важное государство. Это не просто географическое сердце Европы. Это - крепость, граница между свободой и авторитаризмом в Восточной Европе. Это - растущий рынок, в том числе и для американского экспорта, это страна, которая обеспечивает тепло для европейцев, - сказал госсекретарь США.

Он также отметил, что США видят Украину как государство, которое борется за свободу, демократию, права и благополучие.

- Мы продолжаем поддерживать Украину, в том числе и большие антикоррупционные усилия. Безусловно, сейчас США работают над тем, чтобы Украина утвердила верховенство права, наладила инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и установила энергонезависимость, - добавил Помпео.

- Соединенные Штаты защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину относительно присоединения к НАТО и ЕС. Мы возобновили работу комиссии США - Украина по вопросам стратегического партнерства. Мы издали крымскую декларацию, где указано, что Крым - это Украина. США никогда не признает попытки России аннексировать Крым. В прошлом году вместе с партнерами из Канады и ЕС мы скоординировали санкции в ответ на спровоцированные РФ атаки на украинские суда у Керченского пролива. В декабре мы усилили санкции в отношении Северного потока-2. Начиная с января 2017 года, мы предоставили Украине более $1 млрд помощи в области безопасности. Это будет продолжаться. Мы будем искать дипломатические решения и усиливать безопасность Украины. Мы никогда не примем инициатив, которые бы усложнили для Украины возвращения контроля над территориями, - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, что визит Помпео в Киев начался 30 января.