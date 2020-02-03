В Сирии погибли четыре российских офицера спецназа ФСБ – их подорвали на фугасе и застрелили

В Сирии 1 февраля убили четырех офицеров Центра специального назначения ФСБ (Федеральная служба безопасности) России.

Об этом сообщает заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун у себя на странице в Facebook.

Ягун сообщает, что офицеров убили на северо-западе Алеппо, где российские боевики сдерживали контратаку протурецких повстанцев из группировки Тахрир аш-Шам.

«Неожиданно, Сирийские правительственные войска, в свойственной им манере, приняли решение бросить позиции и тех, кто приехал помогать. К слову, в дальнейшем их это тоже не особо спасло и почти все они были уничтожены вместе с техникой», - пишет Ягун.

Замглавы СБУ рассказал, что офицеры спецназа поняли, что не смогут одержать победу в таком составе и решили отойти к точке эвакуации, где уже забрали бойцов ССО (Силы специальных операций). Однако сирийские боевики отрезали им путь минометным огнем, в результате чего четыре бойца спецназа взорвались.

«Повстанцы минометным огнем отрезали путь сотрудникам ЦСО ФСБ и те в результате те подорвались на фугасе, двигаясь на автомобиле. Повстанцы, прибывшие на место гибели группы, судя по всему, добили контрольными выстрелами в голову. Тела сотрудников ФСБ также находятся у повстанцев. Судя по имеющейся информации, ведутся переговоры, посредством Турции, по возвращению тел», - отметил Виктор Ягун.

Напомним, Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 29 января, что его страна теряет терпение в отношении эскалации в сирийской провинции Идлиб, которая является последним убежищем оппозиции. Турецкий лидер обвиняет Россию в «несоблюдении» договоренностей, направленных на прекращение насилия в этой части Сирии.