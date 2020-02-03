Контрразведчики СБУ задержали бывшего боевика «ДНР», который вернулся с заработков в России

Контрразведчики СБУ задержали на Донбассе бывшего боевика «ДНР», который 6 лет находился в общегосударственном розыске.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Житель Славянска добровольно вступил в так называемую «славянскую бригаду народной милиции ДНР». Там он находился на «должности» заместителя командира одного из взводов террористов. В составе бандформирования «Тайфун» боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях в Шахтерске, Опытном, Спартаке и Новоазовске. В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.

В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан на таможенном пункте пропуска «Меловое». Сейчас задержанный дает показания об участии в составе террористической организации. В задержании также участвовали полиция и Государственная пограничная служба.

Напомним, что ранее контрразведка СБУ задержала бывшего боевика из группировки «Призрак», который шесть лет скрывался в России.