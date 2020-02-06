На Донбассе боевики за сутки 13 раз стреляли по украинским военнослужащим – один боец ранен

За минувшие сутки, 5 февраля, российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» произошло 10 обстрелов: трижды в районе населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды возле Авдеевки - из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности ОТГ «Север»: рядом с Орехово - из 120 мм миномета противник выпустил 4 мины; два раза неподалеку с населенным пунктом Счастье - из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 6 февраля, боевики из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово.

Напомним, что 4 февраля боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ.