На Донбассе боевики 4 раза обстреливали позиции ВСУ – пострадал один украинский боец

На Донбассе 6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из крупнокалиберного пулемета обстрелял защитников Красногоровки.

Три вражеских обстрела зафиксировали в районе ответственности ОТГ «Север», а именно: дважды рядом с Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 25 мин; в районе населенного пункта Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С началом этих суток, 7 февраля, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 5 февраля российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое ранение.