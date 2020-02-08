За сутки на Донбассе боевики шесть раз стреляли по украинским бойцам – обошлось без потерь

За минувшие сутки, 7 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил два обстрелы по нашим позициям, а именно: неподалеку Новомихайловки - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Васильевкой - из стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела зафиксировали в районе ответственности группировки «Север», а именно: дважды вблизи населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 5 снарядов, с миномета калибра 120 мм - 7 мин и 23 мины с 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов; рядом с Крымским - с противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела; в районе населенного пункта Гладосово - со станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С началом этих суток, 8 февряля, российские оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и со 120-мм минометов - 16 мин по защитникам Орехово. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, что 6 февраля боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражения.