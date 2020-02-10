Боевики за сутки 9 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – один украинский боец ранен

За прошедшие сутки, 9 февраля, российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил три обстрела: два раза вблизи Лебединского - из 82-мм миномета враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов зафиксировано в районе ответственности группировки «Север»: дважды возле Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Новозвановка - из станкового противотанкового гранатомета; три раза в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152 мм противник выпустил 10 снарядов и калибра 122 мм - 21 снаряд, из 120-мм минометов - 5 мин и минометов калибра 82 мм - 15 мин, а также противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток, 10 февраля, оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военнослужащих за этот период нет.

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