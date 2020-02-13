На Донбассе бойцы ВСУ взяли в плен боевика «ДНР»

В Донейцкой области украинские военнослужащие взяли в плен боевика «ДНР».

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

«12 февраля в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ «Север» был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск рядовой СТА..ЕНКО Владислав Русланович, 11.04.1995 г.р.» - говорится в сообщении.

При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.

Сейчас задержанного допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил. Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.

Известно, что задержанный проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях «первого армейского корпуса российско-оккупационных войск».

Напомним, контрразведчики СБУ задержали бывшего боевика «ДНР», который вернулся с заработков в России.