Боевики за сутки совершили шесть обстрелов по украинским военнослужащим на Донбассе

За прошедшие сутки, 13 февраля, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано четыре обстрела: рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия, недалеко от населенного пункта Березовое - из стрелкового оружия, в районе Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, вблизи Новомихайловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности ОТГ «Север»: возле Новолуганского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Новотошковским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

С началом текущих суток, 14 февраля, российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

Напомним, как на Донбассе бойцы ВСУ взяли в плен боевика «ДНР».