В оккупированном Крыму заявили, что Украина может провести выборы «для своих граждан» только при условии открытия консульства

Украина может провести голосование в оккупированном Крыму только «для своих граждан» и в случае открытия на полуострове консульства.

Об этом заявил ТАСС председатель «комитета Госсовета республики по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям» Юрий Гемпель, сообщает Цензор.НЕТ.

По его мнению, «вести речь о каких-то подпольных выборах некорректно». Крым - «законная территория Российской Федерации», поэтому «только в законодательном поле возможно это осуществить».

«Я думаю, что вполне реально открытие консульства [Украины в Крыму], и это было бы правильно. Это должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств и только официально», - сказал Гемпель.

«Крымский парламентарий» отметил, что ранее граждане Украины, живущие на территории России, зачастую якобы не имели возможности принимать участие в украинских выборах.

Открытие украинского консульства в Крыму, по мнению Гемпеля, не будет означать полного признания Украиной полуострова частью России.

«Это будет достаточно прозрачно говорить о том, что Украина признает Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Хотя было бы лучше, если бы они признали официально и можно было бы вести нормальный диалог в интересах обоих народов», - сказал он.

Напомним, Канада наложила санкции на шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.