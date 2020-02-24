«Я бы хотел, чтобы они сработались», - Трамп заявил, что хочет примирения между РФ и Украиной

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы примирения в отношениях Украины и России.

Об этом сообщает «Укринформ»

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях Москвы и Киева глава Белого дома заявил, что хотел бы, чтобы они «сработались».

- Я бы хотел, чтобы они сработались. Если бы они были вместе в том смысле, что пришли к согласию, это было бы очень хорошо для всего мира, — сказал он.

Напомним, ранее Госсекретарь США пообещал помощь на Донбассе, но считает, что РФ и Украина должны сами решить конфликт.

Роман Свиридов

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