США на год продлили санкции против России за аннексию Крыма

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующая информация размещена на сайте Белого дома.

Санкции впервые были введены администрацией Барака Обама в 2014 году для защиты территориальной целостности Украины.

«Действия и политика, рассматриваемые в этих распоряжениях, по-прежнему представляют собой необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», - говорится в документе.

Под ограничительные меры попадают российские банки и компании, крупные предприниматели, должностные лица высокого ранга РФ, члены правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Санкции продлеваются ежегодно.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет примирения между РФ и Украиной.