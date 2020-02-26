Крым не будет «разменной монетой» в вопросе завершения войны на Донбассе, - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил на брифинге.

Зеленский отметил, что Крым не снимается с повестки дня.

- Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе, - сказал Зеленский на форуме «Age of Crimea 2020» в Киеве.

Напомним, что ранее Арахамия в эфире телеканала «Прямой» заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу. Позже Арахамия извинился за свои слова о Крыме.