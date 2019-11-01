«Готовы» к зиме, экономим на детях

Постарались разобраться, почему в Николаеве на одну школу выделяют 32 000 000 национальных денежных единиц (3-я школа), а на другую – практически ноль (46-я школа).

В чём секрет? Возможно, нужно быть «приближённым» депутатом, на чьём округе всё, а остальным практически ничего? Или, вот зачем было в 3-й школе снимать новые пластиковые окна, чтобы установить другие пластиковые окна, чуть лучше, в то время как в 46-й школе вообще дыры вместо остекления и какие то куски стекла? Или это такой квест «прокрути через подрядчика максимально много»?

Вот видео, которое мы в прошлом году осенью опубликовали о подготовке школ к зиме, как говорится, оцените контраст - пример школы номер 46 и школы номер 3: окон в школе местами вообще нет, где то по одному стеклу.

Проверили мы сегодня ту самую 46-ю школу. И что, с фасада под вывеской у главного входа окно без стекла, остальное всё в прошлогоднем состоянии. Директор школы говорит: «мы сами всё делаем, латаем окна как можем из чего получится, а денег нам выделили всего 60 тысяч и мы сделали ремонт электрооборудования, но, спасибо, сделали нам тепловой пункт и мы экономим», постоянно в разговоре упоминая всё ту же 3-ю школу и 32 млн, не понимая, зачем было менять пластиковые окна на пластиковые. Пообщались с учителями, которые говорили о каких-то проблемах после прошлогодней публикации первого видео.

Очень сложно понять наших городских «энергоэффективщиков», складывается впечатление, что у них в департаменте какой-то коррупционный междусобойчик, никто не собирается делать энергоэффективным город, возможно, выбирают объекты на округах для «своих людей», а сами ремонты по максимально возможной смете для «своих подрядчиков», ведь все знают о постоянных скандалах, то у них затопит паркет баскетбольного зала спорткомплекса «Надежда», то они туалеты по два раза переделывают, возможно, снова и снова «пиля» бюджетные деньги.

Вы спросите: «а как делать город энергоэффективным?» Ответ: по части школ,не нужно было тратить 60 или 30 миллионов, ремонтируя по одной школе, постараться сделать ремонты в максимально большем их количестве, например, тратя по 3 миллиона вместо одной за 60 в 20 школах заменить окна и системы отопления, что даёт 20-30% экономии энергоресурсов. А наш весёлый «энергоэффективный» департамент потратил 60 миллионов на одну школу и получил показатель окупаемости 140+ лет!

...выезжая из того квартала, где находится 46-я школа, «вишенкой на торте» стала теплотрасса в паре сот метров, местами отремонтированная и сверкающая новой фольгой, с рядом там же дырками. Как её ремонтировали? Зачем? Был ли аудит со стороны «энергоэффективщиков»? Что вообще по документам, ведь нам отчитывались о 100% ремонтах ещё перед прошлой зимой…