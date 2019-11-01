Есть что-то хуже Николаевской области?

прочтения: 0 / 5358
30.11.2019 14:47

Тезис «это всё зерновозы» — не работает, ибо они же не материализовались аккурат на/в границе области Мыко и разбивали только Мыко, а там всё ОК? Видео ДО и ПОСЛЕ границы области Мыко!

Как так вышло? Это всё система хабарей и нашего николаевского многолетнего чиновничьего негодяйства, прикрывают менты, СБУ, иные... Менты (не Полиция, а именно манты) – не знали? СБУ - кураторы инфраструктуры? Все всё знали и молча (за 💰) наблюдали.

Нет слов.

Смотрим: Кировоградская - Кропивницкая обл, минимум 120 - 170 км, разметка и всё идеально — чистые обочины, даже старого асфальта ровная дорога.

Только в Мыко обл пересекаешь границу и всё, полный аут, разметки ноль, обочины в деревьях, лет пять (!) фактически не чищены, толко в отчетах деньги 💴 списывались, списывались, списывались...

Далее смотрите, дороги просто нет!!! Скорость 1 км/в час с возможностью застрять.

А в местах ремонта «бетонки» вообще НЕ ОРГАНИЗОВАЛИ схемы объезда, в итоге десятки фур осели где-то в чернозёмам у села, а кто-то из местных даже выгородил камешками защиту родного огорода...

Блоги
Олег Чалов

Глава общественной организации «Энергетика и Закон»

Есть что-то хуже Николаевской области?
«Готовы» к зиме, экономим на детях
Школа до зими «готова», або про недбальство департаменту Омельчука
Тендер і четверо «близнюків» по 32 622 251 грн 40 копійок
Як у Миколаєві й надалі діє застаріла корупційна схема та ухиляння від сплати податків
Мало заступників, треба ще четвертий «зам», або «нужно присторить своего».
Игра «в напёрстки» с твоими тарифами
«Элита» общества. Дети «2-го сорта». Шевченко, Деркач и морской лицей.
Стоимость проезда на автохламе повышают?
Городской герб как предмет торга (и туда уже добрались)
«Само-будко-мусор» организаторских способностей и «Портрет»
Где-то в Ростове все это читает и плачет Саша-Стоматолог...
Шаталюк, Апелляционный суд Николаевской области, судьи Лысенко, Галущенко, миллионы в виде премий по «штрафам»
Как работает наша электроэнергетика и где реформы?
Отопление стало дешевле в домах без счётчиков