Есть что-то хуже Николаевской области?

Тезис «это всё зерновозы» — не работает, ибо они же не материализовались аккурат на/в границе области Мыко и разбивали только Мыко, а там всё ОК? Видео ДО и ПОСЛЕ границы области Мыко!

Как так вышло? Это всё система хабарей и нашего николаевского многолетнего чиновничьего негодяйства, прикрывают менты, СБУ, иные... Менты (не Полиция, а именно манты) – не знали? СБУ - кураторы инфраструктуры? Все всё знали и молча (за 💰) наблюдали.

Нет слов.

Смотрим: Кировоградская - Кропивницкая обл, минимум 120 - 170 км, разметка и всё идеально — чистые обочины, даже старого асфальта ровная дорога.

Только в Мыко обл пересекаешь границу и всё, полный аут, разметки ноль, обочины в деревьях, лет пять (!) фактически не чищены, толко в отчетах деньги 💴 списывались, списывались, списывались...

Далее смотрите, дороги просто нет!!! Скорость 1 км/в час с возможностью застрять.

А в местах ремонта «бетонки» вообще НЕ ОРГАНИЗОВАЛИ схемы объезда, в итоге десятки фур осели где-то в чернозёмам у села, а кто-то из местных даже выгородил камешками защиту родного огорода...