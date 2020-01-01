Не упустите шанс, господин Президент

Фб напомнил, что 5 лет назад, после нового года, тогдашний Президент Украины Пётр Порошенко добавил на своей странице «новое фото - с Алексеем Мочановым».

Там было и комментариев (разных), и лайков (разных) - дохрена.

Фото было сделано за месяц до «репоста», 5 декабря 2014 года, во время награждения в АПУ нескольких военных и фронтовых курьеров-доставщиков, орденами Богдана Хмельницкого (один из приглашённых, Азовец Боцман, получил тогда украинское гражданство, вроде первым за время президенства П_п)

Во время рукопожатия вручающий обычно говорит какие-то стандартные и протокольные слова. Или пару слов от себя. Награждаемый по протоколу должен коротко и хлёстко поблагодарить, но с Петром Алексеевичем у многих случился диалог.

Мне он сказал:

- Лёш, надеюсь мы никогда не окажемся по разные стороны баррикад, ты прошёл непростую и опасную дорогу на войне, в журналистике и автоспорте, и я рад буду видеть тебя вместе с другими неравнодушными людьми, волонтёрами, в своей команде...

Я ответил без домашней заготовки, но сразу, перехватив ВГК за руку и локоть:

- Господин Президент, я прочитал, что мне даёт орден Богдана Хмельницкого кроме зависти со стороны тех, кто его сегодня не получил, но хотел. Мне как РБХ (Рыцарю ордена Богдана Хмельницкого) должны будут оказать воинские почести во время похорон, если найдут. Это значит, что во время похорон будут стрелять и играть на музыкальных инструментах. Учитывая количество моих друзей среди военных, инструкторов и музыкантов, на моих похоронах по-любому будут стрелять, играть на инструментах, ещё и петь. Так что вы просто узаконили бардак на моих похоронах и подумали о живых. Спасибо!

- Тебе перезвонят. Встретимся. Благодарю за службу Украине!

... я когда узнал о наградах - реально категорически не хотел даже слышать ни о каких ништяках, потому что искренне считал, что ничего сверхьестественного не делаю, катаюсь себе с доставками на мерседесе вито с кондеем, ксеноном и магнитофоном куда пускают, и любой военный или гвардеец/милицеец на блок-постах вокруг Славянска по сравнению со мной - как д’Артаньян по сравнению с Буонасье, галантерейщиком.

Кто я?

Впервые меня наряду с другими публичными личностями, прошедшими Майдан и не спрятавшимися во время войны, боевых действий, пытались наградить из МВД.

Орденом «За Заслуги». Сразу.

На 24 августа, день Независимости. Требовали по телефону ИНН, который всегда запрашивают при награждении.

Я отказался категорически, сказал в трубку, что «За Заслуги» это орден старше чем БХ и За Мужнiсть, раздавать такие награды таким как мы это обесценивать их и «разбавлять Хеннесси водой. Из-под крана!»

Был лёгкий прессинг, полемика, и я чтобы не достали, улетел с женой к друзьям в Грецию их частным Джетом (крайне неудобная хрень эта малая авиация, хочу я вам заметить!)

В Элладе мы из Афин укатили прокатным фиатом пунто на Пелопонес, через Коринф и Спарту на маленький островок Элафонисос, где только деревня и пляж, и никакого интернета. Вернулся я 27 августа, тогда же узнал, что 25 на Красной Таловке погиб пограничник Женя Пикус, мой приятель-подполковник, а 28.08 прыгнул в машину и помчал в Крам, ещё не зная, что мне предстоит мотнуться в Дебальцево и Углегорск к «Кульчицким».

Это кстати одна из причин, прчему я никогда нигде ни словом не обмолвился про Илловайск - меня там не было, я улетел из страны и не считаю моральным обсуждать события, в которых не участвовал даже в качестве интернет-наблюдателя. Никем.

Крым, Карачун, Славянск и Краматорск, Дебальцево, Углегорск, ДАп, Пески, Зенит, Опытное, Водяное, Красная Таловка и Югановка под Луганском, Мариуполь - имею полное право говорить.

С кем угодно.

Я там був».

И «пiд градами» - тоже.

А чего не видел и не знаю - не обсуждаю, даже в частных разговорах. Ни с кем и никогда.

Итак, награждение на день Независимости я успешно профилонил, о чём не жалею и даже немножечкой горжусь собой, воспитанием и моральными принципами, которые привили мне в Семье и на службе.

«Служи, дурачок, получишь значок!» - это вообще не мой случай. Я привык свои награды в спорте - зарабатывать. Завоёвывать. Добиваться в борьбе. А не ждать, когда мне решать чего-нибудь вручить другие, незнакомые мне учасники знакомых мне процессов.

Помните, как в «особенностях национальной рыбалки»: «мне только что кап-три дали, наверное куда-то попали...»

Много лет ничего не меняется в армии и стране на самом высоком уровне: «наказать невиновных, наградить непричастных!», и кто когда как выйдет за этот порочный замкнутый круг - хз.

В конце сентября министр внутренних дел вызвал меня напрямую (мы знакомы с Майдана) и вручил наградной пистолет. Как бывшему бойцу спецподразделения МВД (ОМОН ГУВД Киева) и как человеку, который чем мог и сколько мог помогал подразделениям МВД в зоне проведения анти-террористической операции, мы очень плотно на первых порах контактировали с Коброй ГАИ и всю активную фазу войны с батальоном имени Кульчицкого НГУ, когда он ещё не был назван именем Сергея Петровича.

Меня эта награда устраивала и радовала с практической точки зрения - мы ездили раз-два в неделю из Киева на Восток, со всегда гружёным под крышу бусом, приходилось останавливаться минимум трижды на заправках (как правило вог в Хороле, вог перед Песочином либо брсм на выезде из Харькова на Чугуев, хтз и ноунейм-заправка на выезде из Изюма в сторону Славика, Бахмута/Артёмовска и Дебали).

Стрёмно было встретить идеологических оппонентов. Врагов. Я ездил с травматом, легальным, и газовым баллончиком. Смех и грех, хлопушки.

А теперь был в порядке и безопасности, хотя всё в мире и жизни относительно.

Даже смерть.

Так подробно рассказываю и возвращаюсь на несколько месяцев до президентского награждения, потому что важно обьяснить. Многое.

Я прекрасно понимал, что меня как ЛОМа (одного из лидеров общественного мнения) будут прикармливать и склонять на свою сторону.

Не кнутом. Пряниками.

Как это случилось в середине авнгуста’2014 с Фениксом, Юрой Бирюковым. Который рассказал всем, какие все никчёмные мерзавцы и неудачники, и был приглашен к одному из тех, кого он поносил и чехвостил, Советником. Сразу. Дальше вы всё слышали и видели, но я вам скажу, что весь 2014 я видел в самых суровых чигирях и Бирюкова, и Таню Рычкову, и Юру Камьянова, и Армена Никогосяна, и Илью Лысенко, и Юрия Бондаря, и Ваню Звягина, и некоторых других ребят, тогда ещё взаимодействовали все и считали нормальным человеком Юру Гусева и его тёзку Бутусова, звонили и мгновенно решали срочные вопросы на фронте с Зоряном Шкиряком, Антоном Геращенко и Ильёй Кивой, в рамках их компетенции и полномочий, которыми их тогда наделил министр внутренних дел, друг и соратник секретаря рнбо и премьер-министра. ...

С тех пор многое поменялось и изменилось, с некоторыми не общаемся и руки не подадим, но за 2014 я помню и благодарен каждрому из них. Вместе и по отдельности. Заслужили.

Когда мне в последних числах ноября’14 позвонил Давид Аразамия и анонсировал на день Волонтёра, 5 декабря, два награждения, утром в большом зале министерства обороны при всех и в обед ограниченный офицерский и волонтёрский контингент на закрытой встрече у Президента, я снова сказал «нет».

Но Давид Браун (тогда просто Дэйв, один из нас и один из николаевских парней, тогда ещё не бросивший на прокурорский, преЗедентский, депутатский и судейский произвол своего земляка из 79 бригады Дмитрий Марченко) сказал:

- Министр обороны при всём министерстве вручит тебе армейский ленд-лизовский Colt 1911, не оскорбляй полный зал Офицеров зачитыванием приказа в пустоту. А наш президент, Пётр Алексеевич Порошенко, награждает тебя орденом вместе с Майком, Редутом, Рахманом, Маршалом, Медведем, Грачом, Адамом, Зубом. Ты реально плюнешь в лицо этим Офицерам и Героям Войны?

- Давид, от пистолета не откажусь, во время войны легальное оружие лишним не бывает. По награждению у Петра - ты же знаешь моё к нему отношение. Вы за него топили и голосовали всей ботофермой, я против него агитировал. Некомильфо. Ребята - да, Герои. А я к их компании каким боком, сравнил жопу с пальцем!.. Я уверен, что меня включили в список из-за количества подписчиков на фб, больше 100.ооо, и моих частых появлений у Шустера на рейтинговой программе. Чтобы меньше пиздел, а лучше чтобы вообще не пиздел, из благодарности за снисхождение. Нахер оно мне надо?

- Лёха, эти офицеры, в большинстве своём, твою кандидатуру как раз и поддержали. Майк, Медведь, Маршал, Грач, Адам. А Пётр Алексеевич - ты же не знаешь, насколько он нормальный и замечательный человек! Мы за него топили и голосовали потому что разобрались, а ты - нет. Увидишь, Порошенко - это наше будущее и он победно дойдёт до второго срока!...

(Может я передал наш разговор ноября-2014 не буква в букву, но смысл точный. Смешно сейчас это вспоминать... Смех сквозь зубы).

Да, в итоге я согласился, и про Кольт от министра обороны не жалею (500 человек не дадут соврать, что когда мне министр, Степан Тимофеевич Полторак, вручал ствол и надвал мою фамилию, весь зал встал и аплодисменты перешли в овацию, как на партийном сьезде. Я это списываю не на своё «геройство», а на то, что был полный зал Мужиков, которые смотрели мои автомобильные программы и были рады, что их кумир-шофёр оказался не очкодав), а про орден БХ-3 от П_п пожалел быстро, и уже в январе 2015 года обещал отдать его обратно или в войска. Но «обратно» с орденами не бывает, могут только лишить за проступок. А я не мудак.

«Переписать» на кого-то, как бабка хату на кота - невозможно.

В итоге я отправил его Спартаку, Жене Арефьеву, в 79 ДШБ.

А с Президентом мы встретились. Ещё дважды. В круглом кабинете и в рабочем, «малахитовом», из которого сейчас время от времени ведут репортажи заседаний Зе с Бо и Ко и Го.

Оба раза разговоры были интересными и непростыми.

Что-что, а говорить и быть убедительным в своих заблуждениях Пётр Алексеевич умеет. Но я умею слушать, делать выводы, задавать вопросы и снова делать выводы.

На ближайшей после награждения встрече всё началось с двора секретариата президента, где мне дали сесть за руль броневичка «Барс» для ознакомления. Подсел Президент.

В машину с нами сели Александр Турчинов и Борис Ложкин.

Я включил передачу и не успел тронуться с места, как услышал от Порошенко «сцепление плавно отпускай!» ... !!! ...

Он... Мне... Мастеру спорта международного класса, чемпиону и обладателю кубка страны, инструктору инструкторов контр-аварийного и контр-террористического вождения, выпускнику трёх европейских автомобильных спецкурсов.... Про сцепление...

Тогда я понял, что ПАП - микроменеджер, и реально хочет вникать не по направлениям, а вглубь каждой молекулы и яйцеклетки. И до добра это не доведёт. Так заводом и офисом управлять напряжно, а про страну и говорить нечего.

- Господин Президент, Стив Джобс говорил, что они приглашают на работу умных людей не для того, чтобы рассказывать им, что им делать. А чтобы они подсказывали работодателю, что ему делать.

Я вам в течение получаса напишу в приёмной рукописный отчёт по замечаниям на машину. Посмотрите пожалуйста и свяжите меня с производством, мы с Александр Салюк проведем тесты и доведем опытный экземпляр до ума с производственниками, если будет ваша воля и желание. А сцеплений я в своей жизни плавно отпустил больше, чем Рошен выпустил конфет, поверьте!...

Уже тогда было понятно, что дела не будет. Но я надеялся.

27 декабря, в день назначения Каравана, генерала Андрея Ивановича Таранова на должность главного силовика в АП, меня пригласили в главный кабинет страны. Рабочий.

Тот самый.

Говорили про борьбу с коррупцией и организацию волонтёрских поставок на фронт, где закручивался пиздарез вокруг аэропорта, Углегорска/Хацапетовки и Дебальцево.

Я был глубоко в теме тогда, в курсе дела и со своими мыслями по решениям. Но ни с кем не в команде, без покррвителей и повелителей.

Порошенко мне предложил:

- Принеси фото, я сделаю тебя советником! - Господин Президент, зачем вам советники, если вам не нужны Советы? Вы их не выслушиваете, а раздаёте всем, включая профильных специалистов в рамках ИХ компетенции... К сожалению. А ксива мне в этой стране точно ни к чему. В Украине есть места, куда меня без ксивы пустят, а вас даже с ксивой - нет, служба безопасности президента будет против... - Это куда например??!! - Например в терминал донецкого аэропорта, Пётр Алексеевич. Я там могу быть завтра к 18:00, и мне для этого удостоверение Советника вообще никак не поможет, только личные знакомства и кураж. Вы кстати реально готовы бороться с коррупцией? - Да я брата родного готов посадить!!! - Ваш брат, Михаил Алексеевич, погиб в автокатастрофе в августе 1997 года, господин Президент. Это как пообещать дать отрубить палец на уже ампутированной руке...

Мне тогда было грустно и стало ещё грустнее от безнадёги.

Мне было непонятно, как можно так пренебрежительно обращаться с шансом попасть в Историю??? Хочешь «жить по Ли Кван Ю» и посадить трёх своих друзей? Но не хочешь сажать реальных друзей? Ок, не вопрос.

Приблизь к себе трех своих врагов, дай им немного времени чтобы потеряли бдительность, расслабились, распустили перья в холке и вокруг куриной жоппы, появись с ними несколько раз публично, поздравь с днюхой, отметь новый год или сходи на Говерлу.... А потом ёбни-хлопни. Публично. Громко. Справедливо - ведь ты доверил, а они воспользовались!

И дело в шляпе, ты и личное решил, как Эдмон Дантес, и интересы носударства учёл, и Ли Кван Ю типа правильно прочитал.

Это же как 2+2х2=6. А не 8. Элементарно!

Не услышал. Потерялся и пропал.

И по броневику никто не позвонил. Ни разу. Хоть П_п и обещал.

С тех пор не виделись, не слышались, не общались.

Помаленьку начали отчаливать особо приближённые, типа нынешнего «губера» херсонщины Гусева и того же Арахамии.

Летом-осенью 2015 я попал в жуткий и дикий круговорот дерьма с освобождением из плена Рахмана. С 30 июля по 30 ноября, с четырьмя поездками в Донецк к захарченко, кононову, тимофееву и морозовой.

Скажу только, что Рахмана обменяли на майора Старкова.

Только я об этом договорился 21 августа, а произошло это 30.11, спустя три месяца, которые наш майор Гречанов провёл то в одиночке, то в карцере.

Только в сентябре Старкова осудили, пришлось «очищать» под обмен, помиловать. В августе можно было просто забрать Андрея и привезти Камаза, о чём я звонил и докладывал главе СБУ.

Увы, Андрея решили подержать до октябрьских выборов в раду и показать как заботу отца нации про нацию. Но это легко прочитали сераратисты и игнорировали обмен «майор-майор» ещё месяц.

Который оба майора провели за решёткой, каждый за своей.

Точнее за чужой.

Это всё я к чему...

Не перестаю грустить о том, какими семимильными шагами по следам Петра Порошенко скачет￼￼￼Володимир Зеленський и его команда, читаю и уже даже не вздрагиваю от откровений и «умности» преЗе!дентского прессекретаря про «одного из самых влиятельных политиков мира» (как блядь можно быть одним из самых влиятельных, когда твоя страна 3 десятка лет берет в долг и должна всем и всё, начиная от своих граждан и заканчивая реально самыми влиятелтными политиками мира???) - скажу просто: