Не спешите с выводами и репостами всего на свете

Активно наблюдаем за снежным комом разоблачений и версий по самолёту МАУ, разбившемуся на взлёте у Тегерана.

Я не специалист в расследованиях авиаслучаев. И не пррфессионал в гражданской авиации.

Частным детективом тоже не подрабатывал, и просто жду выводов следственной комиссии, которая работает там, на месте, в Иране.

Там спецы, там останки, там чёрные ящики.

Очевидно, что Соединённым Штатам и лично президенту Дональду Джону Трампу гораздо выгоднее раскручивать версию о сбитом иранцами самолёте, чем о неполадках в американском Боинге, что явно не приведет к стабильности этой мега-авиа-корпорации на мировом рынке.

Сейчас миром правят не логика, аргументы, факты, доказательства и здравый смысл.

А общественное мнение.

И ничего больше.

Соединённые Штаты активно заполняют вакуум удобными и подходящими им версиями.

Завтра в этом уже никто не будет сомневаться, ведь «все об этом знают!» и «серьезная мировая пресса говорит и показывает!».

Это будет и способом давления на комиссию. На расследование.

Членам комиссии нужно отрубить доступ к сми, получить расшифровки бортовых самописцев, пррвести все необходимые процедуры и действия, после чего сделать аргументированные выводы о причинах крушения.

Техническая неисправность. Ошибка экипажа (практчески исключается по многим причинам).

Внешнее воздействие (сбили ракетой, столкновение, что угодно), возгорание или взрыв изнутри (тоже не исключено, ведь никто не отрицает, что при определенных раскладах могли пронести взрывчатку на борт и активировать после взлёта, если это взрыв?)

Общество сейчас затянули в обсуждение версий. Включился Трюдо, поддержат британцы - ещё Черчилль в фултонской речи говорил, что англоязычные страны должны держаться вместе, почитайте).

Иран понимает, в каком статусе сейчас находятся его отношения с Соединёнными Штатами.

И кому что выгодно в этих раскладах, если разыгрывать карту упавшего/сбитого/взорванного украинского самолёта.

Что бы не было на самом деле - сейчас всё перетечёт в унитаз большой политики, и будут соревноваться, кто кого куда когда сольёт. Увы.

Первый день работы комиссии.

Специалисты на месте ничего не знают, а разведчики Трюдо и Трампа уже знают всё? Правда?

Трамп выступал с обращением к нации. И ни словом не вспомнил боинг МАУ. Тупил? Тормозил?

Не знал, а теперь разведка очнулась?

Или посчитали, что из этого кейса можно получить как выгоды, так и минусы в виде (как минимум!) падение акций и имиджа Боинга в сравнении с Эйрбасом.

Эйрбас - Франция. Тулуза.

Иранцы сказали, что на расшифровку в США самописцы не отдадут, а во Францию - вполне возможно, как вариант.

Это точно не выгодно Штатам, не та ось, другие отношения.

Так что не спешите с выводами и репостами всего на свете, пожалуйста. Выдохните. Успокойтесь.

Помните?: неверные наблюдения приводят к неверным выводам.

А неверные выводы - к катастрофическим результатам...

P. S. ПреЗе!дент Володимир Зеленський пообещал родственникам погибших лётчиков и пассажиров любую помощь, включая финансовую.

Это правильно наверное, хотя все они застрахованы и получат страховку, государству тут важнее включиться в доставку тел из-за границы и помощь в организации похорон.

Мы сталкивались несколько раз с необходимостью дорставить мертвое тело из-за рубежей Украины - это аццкий адд.

Тем не менее позволю себе напрмнить циничную штуку:

- я искренне скорблю и соболезную по упавшему самолёту и погибшим людям, но тем не менее не стоит забывать, что это был коммерческий рейс и погибли люли, купившие билеты либо получавшие зарплату в МАУ.

Если к ним такое отношение - почему как минисум такого же отношения нет каждый раз к погибшим на войне, учениях и в быту Воинам, защитникам Украины? Они - хуже?

Другой сорт? Нет.

Их страна, Держава должна беречь и ценить как минимум не меньше, чем простых, обычных граждан, которые ушли в результате катастрофы, катаклизмов или террактов.

Правда.

Владимир Александрович, ценю ваше желание стать отцом родным и братом каждому Украинцу, гражданину и лицу без гражданства либо с несколькими гражданствами.

Но несмотря на передышку на фронте - Военные должны, обязаны быть в приоритете.

Не сбавляйте оборотов.

И определитесь с приоритетами.

Не слушайте своих и вероподданных, такой набор уже довёл вашего предшественника до краха через стадион.

Соберите опытных, умных, мудрых и профессиональных.

Я таких несколько знаю, в том числе недалеко от вас, но вас с ними не знакомят.

С ними некомфортно и неелейно.

Но только с ними можно пройти Магелланов пролив и выйти в чистые Тихие воды.

Магеллан не брал ￼в кругосветку корешей и артистов с юристами.

Ему нужны были люди со знанием морского дела.

Паруса. А не якоря...

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