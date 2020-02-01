Противники эвакуации украинцев из Китая стали полезными идиотами, которые позорят мою страну

Протесты против эвакуации украинцев из Китая вызывают крайне негативные эмоции.

Протестующие против эвакуации выставляют часть населения нашей страны как необразованную эгоистичную толпу, которая на поводу у слухов готова бросить на произвол судьбы своих сограждан. Что политики, доктора, селяне скорее поверят в любую чушь, чем послушают разумные доводы. Они прикрываются патриотическими лозунгами и игнорируют приказы властей, тем самым ослабляя государство.

И сложно что-то возразить оппонентам, доказывать, что наши граждане не варвары. Вам покажут видео толпы в Новых Санжарах и у вас не будет слов, кроме матерных. И на фоне этого звучат заявления о слабости власти, которая якобы все сделала неправильно при эвакуации украинцев. Да, возможно, недочеты были, но я не могу найти по-настоящему серьезную ошибку в действиях властей.

Нам показывают, что украинцев легко разъединить в ситуации, когда общество нуждается в единстве.

И у меня возникают сомнения, что все эти акции были исключительно порождением больной фантазии отдельных украинцев. Хаос в нашей стране играет на руку России (да, понимаю, легче всего обвинить Путина и говорить о конспирологии). Вряд ли в ряды львовских медиков или тернопольских депутатов затесались агенты ГРУ, а в толпе в Новых Санжарах каждый пятый является сотрудником ФСБ. Но не стоит больших усилий запустить слухи в фейсбуке или СМИ, использовать пророссийских политиков, чтобы дать ход паническим настроениям.

Противники эвакуации делают маргинальными украинские символы. Врачи поют Гимн Украины и радуются, что к ним не привезли украинцев из Китая. Они идиоты что-ли? Пьяные в толпе, блокирующей проезд в Новых Санжарах, кричат «Слава Украине». Они рехнулись? Российской пропаганде ничего и выдумывать не надо, все готово. Из-за этих псевдопатриотов зла не хватает. Они позорят мою страну, а сделать я им ничего не могу.

Что мы можем сделать? Сохранять спокойствие и верить в свою Украину, которая, несмотря на внутренних идиотов и российских оккупантов, обязательно выстоит. Оставаться человеком и гражданином. Не разрешать себе даже мысли о пренебрежении к национальным символам – за ними стоят жизни наших предков и современников. В первую очередь думать, прежде чем делать или говорить, фильтровать информацию. Мойте руки перед едой и не убегайте на другую сторону улицы, если увидите на ней человека азиатской внешности.