Противники эвакуации украинцев из Китая стали полезными идиотами, которые позорят мою страну

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20.02.2020 20:45

Протесты против эвакуации украинцев из Китая вызывают крайне негативные эмоции.

Протестующие против эвакуации выставляют часть населения нашей страны как необразованную эгоистичную толпу, которая на поводу у слухов готова бросить на произвол судьбы своих сограждан. Что политики, доктора, селяне скорее поверят в любую чушь, чем послушают разумные доводы. Они прикрываются патриотическими лозунгами и игнорируют приказы властей, тем самым ослабляя государство.

И сложно что-то возразить оппонентам, доказывать, что наши граждане не варвары. Вам покажут видео толпы в Новых Санжарах и у вас не будет слов, кроме матерных. И на фоне этого звучат заявления о слабости власти, которая якобы все сделала неправильно при эвакуации украинцев. Да, возможно, недочеты были, но я не могу найти по-настоящему серьезную ошибку в действиях властей.

Нам показывают, что украинцев легко разъединить в ситуации, когда общество нуждается в единстве.

И у меня возникают сомнения, что все эти акции были исключительно порождением больной фантазии отдельных украинцев. Хаос в нашей стране играет на руку России (да, понимаю, легче всего обвинить Путина и говорить о конспирологии). Вряд ли в ряды львовских медиков или тернопольских депутатов затесались агенты ГРУ, а в толпе в Новых Санжарах каждый пятый является сотрудником ФСБ. Но не стоит больших усилий запустить слухи в фейсбуке или СМИ, использовать пророссийских политиков, чтобы дать ход паническим настроениям.

Противники эвакуации делают маргинальными украинские символы. Врачи поют Гимн Украины и радуются, что к ним не привезли украинцев из Китая. Они идиоты что-ли? Пьяные в толпе, блокирующей проезд в Новых Санжарах, кричат «Слава Украине». Они рехнулись? Российской пропаганде ничего и выдумывать не надо, все готово. Из-за этих псевдопатриотов зла не хватает. Они позорят мою страну, а сделать я им ничего не могу.

Что мы можем сделать? Сохранять спокойствие и верить в свою Украину, которая, несмотря на внутренних идиотов и российских оккупантов, обязательно выстоит. Оставаться человеком и гражданином. Не разрешать себе даже мысли о пренебрежении к национальным символам – за ними стоят жизни наших предков и современников. В первую очередь думать, прежде чем делать или говорить, фильтровать информацию. Мойте руки перед едой и не убегайте на другую сторону улицы, если увидите на ней человека азиатской внешности.

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Вадим Богданов

Корреспондент интернет-издания "Преступности.НЕТ"

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