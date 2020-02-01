Обращение к жителям многоквартирных домов

Обращаюсь к тем, кто живет в МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ с централизованным отоплением. Хотите меньше платить за отопление?

Конечно же, хотите. Вы даже хотите, чтобы в холодное время года у вас батареи были теплее, а в теплые дни, уменьшать температуру и вместе с этим уменьшить расход своего кармана на отопление.

Проблема высоких тарифов уже долгие годы витает в нашем городе. И некоторые люди эксплуатируют эту тему для личной наживы. История помнит такой проект от бывших “регионалов”, как «Тёплый Дом», который сулил нам снижение тарифов вдвое. Но на практике оказалось, что те, кто попал под эту программу получают такие же платежки, как и остальные дома. В этих домах тоже не стало теплее. А нагреться, из нашего городского бюджета, на «Тёплом Доме» смогли разве что чиновники. Так что задача снижения тарифов актуальна до сих пор.

Общеизвестно, что основные расходы на отопления ложатся на теплопотери при транспортировке тепла от котельной и ТЭЦ к дому. Тепломагистрали устарели окончательно. А при длинной ветке подачи тепла от источника тепла к дому, мы теряем огромную сумму денег и ОБОГРЕВАЕМ ЗЕМЛЮ. А также списываем средства на постоянные ремонты этих прохудившихся подземных и воздушных коммуникаций.

НАША ИДЕЯ состоит в том, что нам необходимо перейти на альтернативное отопление. Например, крышные котельные, на мини котельные на несколько домов, на индивидуальное отопление. Главная задача выйти из-под гнета монополиста в поставке тепла – Облтеплоэнерго. Кроме того, что мы решаем проблему удобства регулирования тепла в квартирах, в зависимости от окружающей среды, мы еще существенно экономим на своем отоплении.

Поэтому, если мы сможем ликвидировать ОБЛТЕПЛОЭНЕРГО, а НИКОЛАЕВ перевести на альтернативное локальное отопление, то мы перестанем греть землю и списывать огромные суммы на ремонт теплосетей, которые в конечном итоге ложатся к нам в карман. Вернее, их воруют из нашего кармана и из кармана тех жителей, у кого в частном доме и так стоит индивидуальное отопление.

И реализовать НАШУ ИДЕЮ можно лишь сообща при полной поддержке власти. Потому как разовые переходы на индивидуальное отопление не решают общую проблему. Тому, кто все же решился перейти на индивидуальное отопление придется пройти семь кругов ада и обогатить многих чиновников, прежде чем получить согласование на перестройку отопления в своей квартире.

Я понимаю, что эта идея может вызвать шквал критики. В первую очередь от тех, кто зарабатывает на этой теме. А во вторую очередь от тех жителей, кто уже устал от обещаний и не желает перемен. Но времена меняются и как вы понимаете, коммунизм прошел мимо нашей страны и поселился где-то в Китае. Не самый плохой уровень жизни в Китае, я вам скажу. Особенно уровень развития городов и технологий. Не говоря уже о постоянно растущих доходах коммунистической страны.

А нам, как стране, «борющейся с коммунистическим наследием», надеяться на светлое будущее усилиями властей – бесполезно. Нам придется самим заботиться о теплоте своего жилища. Так что лучше само по себе не будет и оставлять так как есть будет жутко дорого.

Поэтому я призываю вас к изменениям и индивидуальной заботе о своем жилище. В свое время мы ушли от централизованной подачи горячей воды. Если быть точнее – нужда заставила. Горячей воды просто не стало в один момент. Раньше, это тоже казалось невозможным. Но, слава Богу сейчас проблема горячей воды в городе не актуальна. Каждый приспособился под эту нужду и каждый сегодня с горячей водой. А вот в Киеве такая проблема до сих пор есть.

И сейчас можно уйти от централизованного отопления, разрешив каждой квартире свой отопительный прибор так где это возможно. Разрешить и помочь установить крышные котельные там, где необходимо отапливать целый дом или несколько близлежащих домов. Поставить пилетные обогреватели там, где невозможно поставить газовый котел.

Тем более, что ЕСТЬ УЖЕ ОПЫТ наших украинских городов, которые отказались от центрального отопления и сняли проблему для горожан с нерегулярностью и низким качеством подачи тепла в холодное время года. А также удешевили тепло в доме горожан. ВЫ со мной?

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