Николаевская полиция продолжает розыски убийц владелицы обувного магазина

На Николаевщине полиция продолжает розыски убийц 64-летней владелицы обувного магазина в поселке Березнеговатое.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, 24 декабря в полицию поступило сообщение от работницы магазина обуви, что владелица магазина не пришла на работу. При этом предпринимательница не отвечала на звонки на мобильный телефон.

«Женщину полицейские нашли у нее дома. Она лежала на полу в одной из комнат дома с кляпом во рту и не подавала признаков жизни. В доме был беспорядок и стало понятно, что неизвестные что-то искали, выбросив вещи из шкафов. Исчезло ли какое-то имущество потерпевшей, сейчас устанавливает полиция. Эксперт осмотрел труп и обнаружил у умершей женщины телесные повреждения на шее и лице. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате удушения», - указано в сообщении.

Полиция разыскивает лиц, причастных к убийству женщины, а также устанавливает граждан, которые могли бы помочь в раскрытии данного преступления. Полезную для следствия информацию можно сообщить по адресу: Березнеговатое, улица Первого Мая, 89, или по телефонам (05168) 9-13-02, 102.