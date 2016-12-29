Неизвестные пытались поджечь офис в отеле «Николаев» - в него бросили коктейли Молотова

В Николаеве утром в среду, 28 декабря, неизвестные кинули коктейли Молотова в гостинично-ресторанный комплекс, расположенный по адресу проспект Центральный, 107.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратился 49-летний мужчина, который сообщил, что около 9:00 он, придя на работу, заметил, что на первом этаже, где находятся офисные помещения, обгорели входные двери. Кроме того, на полу лежали две стеклянные бутылки с горючей смесью, одна из которых была разбита.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Ожидаются результаты экспертиз, устанавливаются обстоятельства и свидетели происшествия. Полиция просит граждан, которые стали свидетелями преступления, или владеют информацией, полезной для следствия, сообщать в Центральный отдел полиции по адресу: улица Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71,49-87-00, 49-87-01, 102.

Как известно, по адресу проспект Центральный, 107 располагается отель «Николаев».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестный поджег «Ниву».