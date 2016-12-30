В Николаеве женщина хотела продать через интернет детскую одежду и лишилась 15 тысяч гривен

В Ингульском районе Николаева 32-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Женщина разместила в интернете объявление о продаже детской одежды. Вскоре нашелся желающий приобрести товар. Договорившись с «покупателем» по телефону, женщина назвала собеседнику реквизиты своей банковской карты. А через несколько часов она получила сообщение о снятии с ее счета более 15 тысяч гривен

По факту случившегося начато уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Напомним, ранее сообщалось, что «банковские» мошенники выманили у пятерых жителей Николаевщины почти 40 тысяч гривен.