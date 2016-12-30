В Николаеве задержали водителя «BMW» с поддельными документами и «сбитым» номером кузова

В Николаеве 29 декабря патрульные задержали 24-летнего водителя автомобиля «BMW-520» с поддельными документами и уничтоженным номером кузова.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

«На проспекте Богоявленском, в Корабельном районе за нарушение ПДД патрульные остановили водителя «BMW-520». Во время общения с водителем, жителем Николаевской области, инспекторы сразу заметили, что он очень нервничает. Когда же полицейские посмотрели на документы, то поняли почему. Свидетельство о регистрации транспортного средства имело явные признаки подделки (его элементы могли быть изготовлены кустарным путем). В дальнейшем было установлено, что в автомобиле еще и уничтожен номер кузова. На место происшествия патрульные вызвали сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции», - отмечается в сообщении.