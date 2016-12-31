Николаевская полиция задержала подозреваемых в убийстве владелицы обувного магазина

Сотрудники полиции установили лиц, которые обоснованно подозреваются в убийстве 64-летней владелицы обувного магазина в поселке Березнеговатое.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Напомним, 24 декабря в полицию поступило сообщение от работницы магазина обуви, что владелица магазина не пришла на работу. При этом предпринимательница не отвечала на звонки на мобильный телефон. Женщину полицейские нашли у нее дома. Она лежала на полу в одной из комнат дома с кляпом во рту и не подавала признаков жизни.

Полицейские установили лиц, которые обоснованно подозреваются в убийстве, и задержали их.

«Двое мужчин, 24-х и 23-х лет, уроженцы поселка Березнеговатое, уже длительное время проживали за пределами родного населенного пункта. Один переехал в Одесскую область, другой – в Николаев. Товарищи детства периодически созванивались и, общаясь в очередной раз и жалуясь на нехватку денег, они договорились о совершении преступления. Вспомнив о владелице магазина в родном поселке, которую они оба знали, мужчины решили отобрать у нее деньги. Житель Николаева в конце декабря планировал отпраздновать день рождения, и на Новый год были нужны средства, поэтому соратники, не «затягивая процесс», на следующий после разговора день уже встретились в Березнеговатом», - говорится в сообщении полиции.

Осмотрев дом будущей жертвы и обдумав, каким образом они смогут попасть в помещение, около полуночи злоумышленники «приступили к делу». Разбив камнем окно, они проникли в дом и, пока один рыскал по комнатам, другой пытался узнать у домовладелици, где она прячет деньги.

Найдя около 20 тысяч гривен и ювелирные изделия, воры покинули дом.

«Оперуполномоченные уголовного розыска задержали обеих по месту их проживания, на территории города Николаева и города Белгород-Днестровский Одесской области. Преступникам объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся дальнейшие следственные действия, устанавливается степень вины подозреваемых», - добавили в полиции.

Напомним, ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве жителя Николаевщины.