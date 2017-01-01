Полиция задержала в Припяти группу «сталкеров», праздновавших Новый год

В новогоднюю ночь во время патрулирования зоны отчуждения в отселенном городе Припять в нежилой многоэтажке работники полиции обнаружили группу «сталкеров». Пятеро ребят в возрасте 16-20 лет вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

«Молодые люди объяснили правоохранителям, что прибыли в запретную зону с целью экстремального туризма и празднования Нового года в одном из заброшенных домов. Но встретили Новый год парни в отделе полиции, куда они были доставлены для выяснения всех обстоятельств», - говорится в сообщении.

В отношении доставленных молодых людей составлены административные протоколы по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения.

Напомним, 30 декабря пограничники задержали четверых «сталкеров», направлявшихся в Чернобыльскую зону отчуждения.