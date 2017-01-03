На Новый год жительница Николаевщины кинулась разнимать драку и получила перелом челюсти

В Новобугском районе Николаевщины 46-летняя жительница села Добрая Воля пыталась разнять драку и получила перелом челюсти.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Травму женщина получила от 35-летнего односельчанина. Около 23:00 31 декабря злоумышленник пришел в дом, где она была в гостях, чтобы выяснить отношения с одним из мужчин.

«Селяне начали конфликт еще на улице и продолжили его в помещении. Женщина, пытаясь не допустить драку, начала разнимать оппонентов, в результате чего получила удар в лицо. Когда потерпевшая начала кричать от боли, злоумышленник, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, ушел из дома. В больницу женщина обратилась только утром следующего дня», - рассказали в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Полиция разыскивает злоумышленника и просит граждан, которые могут помочь установить его местонахождение, обратиться в Новобугский отдел полиции по адресу: улица Ярослава Мудрого, 6, или по телефонам (0512) 53-13-43, (0251) 9-16-61, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в кафе на Николаевщине произошла массовая драка.