В Николаеве неизвестный водитель сбил женщину и сбежал с места ДТП

В Николаеве, в микрорайоне Варваровка 2 января неизвестный водитель сбил 54-летнюю женщину и сбежал с места инцидента.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в 18:30 в Центральный отдел полиции поступило сообщение, что у ворот больницы, расположенной по адресу улица Почтовая, 118, на земле лежит женщина. Свидетели заявили, что потерпевшую якобы сбил неустановленный автомобиль, который скрылся с места происшествия. Пострадавшая в бессознательном состоянии находится в больнице.

В тот же день, около 21:10 в Баштанке, в районе магазина на улице Полтавской под колеса автомобиля «ВАЗ-2107» белого цвета попал 33-летний местный житель. В этом случае водитель также скрылся с места ДТП.

По фактам случившегося начаты уголовные производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Полиция просит граждан, которые стали свидетелями указанных аварий или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 49 -87-00, 49-87-01, и в Баштанский отдел полиции по адресу: Баштанка, улица Бойченко, 5 или по телефонам (05158) 2-71-56, 2-67-54, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что родственники николаевца, погибшего в ужасном ДТП, ищут свидетелей трагедии.