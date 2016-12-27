Родственники николаевца, погибшего в ужасном ДТП, ищут свидетелей трагедии

В Николаеве родственники 50-летнего мужчины, погибшего в ужасном ДТП в ночь на 26 декабря, ищут свидетелей случившейся трагедии.

Инцидент произошел в период с 23:00 25 декабря до 00:50 26 декабря на проспекте Богоявленском (Октябрьском), на пешеходном переходе в районе заводоуправления ГП «Зоря»-«Машпроект».

По предварительной версии, пешехода сбил легковой автомобиль «Hyundai». Водитель этой машины бросил получившего травмы мужчину лежать на пешеходном переходе и сбежал. Через некоторое время пешехода переехал грузовик «КамАЗ» с прицепом.

При осмотре места происшествия полицейские нашли рядом с телом погибшего фрагменты легкового автомобиля, в частности, разбитое боковое зеркало заднего вида, на котором изображен фирменный логотип «Hyundai».

Родственники погибшего просят свидетелей данного происшествия, а также водителей, видеорегистраторы которых могли зафиксировать трагедию, обращаться по телефону 063-601-81-13 (Петр). Также станет полезной информация о легковой машине, которая вначале сбила пешехода – на автомобиле, судя по всему, остались характерные следы от столкновения.