Полиция задержала николаевца, у которого нашли пистолет и муляж гранаты

В Николаеве 2 января патрульные полицейские задержали 27-летнего николаевца, у которого нашли пистолет и муляж гранаты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 23:30 внимание наряда полиции, который патрулировал территорию парка «Победа», привлек незнакомец с рюкзаком за плечами – было похоже, что человек находится в состоянии опьянения.

«Пообщавшись с прохожим, полицейские выяснили, что в рюкзаке у него лежит граната и предмет, похожий на пистолет. На месте происшествия специалисты взрывотехнической службы установили, что найденная граната Ф-1 является муляжом. Пистолет изъяли и направили на экспертизу. Объяснить, откуда у него оружие, прохожий отказался», - рассказали в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве прохожие нашли гранату без чеки.