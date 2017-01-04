В Николаеве на Новый год неизвестные ударили по голове и ограбили пожилого мужчину

В Николаеве неизвестные ограбили 79-летнего мужчину.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

По словам мужчины, около 20:00 31 декабря в районе дома №13 по улице Крылова на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили пенсионера по голове и отобрали у него мобильный телефон и 3000 гривен.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Полиция просит граждан, которые стали свидетелям преступления или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Заводский отдел полиции по адресу: улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 53-13-31, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец пригласил в гости новоиспеченного «товарища», а тот его избил и ограбил.