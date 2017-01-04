В Николаеве патрульные задержали «Grand Cherokee» с поддельным свидетельством о регистрации

В Николаеве 4 января патрульные полицейские задержали автомобиль «Jeep Grand Cherokee», у водителя которого обнаружили поддельное свидетельство о регистрации машины.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 13:00 на улице Космонавтов за нарушение ПДД патрульные остановили «Jeep». Во время общения с 31-летним водителем, жителем Николаевской области, инспекторы заметили, что он нервничает.

«При проверке документов у патрульных возникли сомнения в подлинности свидетельства о регистрации транспортного средства – оно могло быть изготовлено кустарным путем. Проверив по имеющейся базе, патрульные установили, что данные, внесенные в свидетельство, не соответствуют действительности. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Также на водителя составили админматериалы за нарушение ПДД», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали водителя «BMW» с поддельными документами и «сбитым» номером кузова.