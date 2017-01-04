В Стамбуле неизвестные обстреляли ресторан: есть раненые

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В Турции двое неизвестных обстреляли ресторан в одном из районов Стамбула - Фатих.

Как сообщает издание Daily Star, в результате нападения несколько человек получили ранения.

Местные источники отмечают, что стрельба являются "внутренними разборками и не связана с терроризмом", пишет издание.

По данным СМИ, ситуация рассматривается как единичный случай.

Другие детали об обстреле и пострадавших не сообщаются. 

Как сообщалось, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе «Reina», из автоматов Калашникова. Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости. В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.

Преступности.НЕТ

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