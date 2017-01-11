Савченко опубликовала «скорректированные» списки пленных и пропавших без вести на Донбассе

В среду, 11 января, народный депутат Надежда Савченко опубликовала "скорректированный" список российских военных и россиян, которые попали в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов, и дополненный список, который якобы "запрашивает украинская сторона".

Об этом написала савченко на своей странице в Facebook.

"Скорректированные списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января 2017. То, что успели обработать. Проверяйте", - написала Савченко.

По ее словам, в списке голубым цветом выделены фамилии освобожденных, красным - погибших.

"Оранжевый цвет - россияне, которых ищет "ДНР". Желтый цвет - россияне, которых ищет "ЛНР", - добавила депутат.

Всего список содержит 101 фамилию. Из них 6 - освобождены, один погибший, 42-х ищет "ДНР", троих - "ЛНР".

В списке лиц, который запрашивает украинская сторона, - 135 фамилий. При этом 14 внесены 10 января 2017 года. Согласно выделениям, один человек освобожден, двое погибших.

Накануне, 10 января, Савченко обнародовала списки удерживаемых в заложниках на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму, а также список лиц, которых руководство "ДНР/ЛНР" хочет получить от украинской стороны.

В Службе безопасности Украины назвали опубликованные 10 января списки некорректными. Также руководство Службы безопасности Украины провело совещание в связи с публикацией народным депутатом Надеждой Савченко списков с именами пленных.