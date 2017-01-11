«Забыл выложить», - полиция задержала мариупольца, который с гранатой ехал в николаевский суд

В Мариуполе полиция задержала мужчину с гранатой, который ехал на суд в Николаевскую область.

Об этом сообщили в Центральном отделе полиции города Мариуполя.

Утром 11 января на автовокзале Мариуполя полицейские остановили для проверки личностей двух мужчин, у одного из которых при досмотре обнаружили гранату РГД с запалом.

«Мужчина с опасным грузом планировал выехать в другую область на суд, где в отношении него рассматриваются административные материалы за злостное неповиновение законным требованиям полицейского», - отмечается в сообщении.

- Забыл выложить, - сказал мужчина полицейским.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала николаевца, у которого нашли пистолет и муляж гранаты.