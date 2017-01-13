В Вознесенске мошенник выманил две тысячи гривен у мужчины, искавшего свою собаку

В городе Вознесенске на Николаевщине аферист выманил 2 тысячи гривен у 40-летнего мужчины, который искал свою потерявшуюся собаку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина рассказал полицейским, что разместил в интернете объявление о пропаже его домашнего любимца, где были указаны контакты, и шла речь о денежном вознаграждении.

«Вскоре на мобильный мужчины позвонил неизвестный, который сообщил, что якобы нашел пропажу. На радостях, не проверив полученную информацию, мужчина перевел на счет, указанный собеседником, вознаграждение в сумме 2 тысячи гривен. А уже потом, когда он пытался снова связаться с незнакомцем, то связь с ним уже была потеряна», - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина через интернет выбирал автомобиль и лишился почти 42 тысяч гривен.