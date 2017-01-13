На Волыни СБУ задержала на взятке начальника военного полигона

Начальника полигона одной из воинских частей, дислоцирующейся на Волыни, задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и полицией.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Капитан систематически требовал деньги у дельцов за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона", – говорится в сообщении.
"Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 10 тысяч гривен", – заявляют правоохранители.
Ранее оперативники СБУ задокументировали еще два факта получения им неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ведутся следственные действия.
Напомним, на Буковине СБУ задержала на взятке руководителя отделения пограничной службы