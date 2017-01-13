В Николаеве женщина отдала аферисту 190 тысяч гривен за «освобождение» своего сына из полиции

В Заводском районе Николаева мошенник выдал себя за полицейского и выманил у двух женщин около 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам 78-летней пенсионерки, 12 января в 2:00 ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын якобы задержан за совершение уголовного преступления и для «решения вопроса» нужно заплатить. Взволнованная женщина, не проверив полученную информацию, отдала 300 долларов США и 1000 российских рублей мошеннику, который пришел к ней домой.

Аналогичный случай произошел в тот же день с 61-летней местной жительницей. Женщина отдала почти 190 тысяч гривен за якобы освобождение своего сына из полиции. Незнакомец ждал ее у дома, находящегося по соседству с домом вышеупомянутой женщины, в 5:00 утра.

Обе заявительницы одинаково описали внешность злоумышленника: возраст 40-45 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы темные. По предварительным выводам полицейских, к совершению преступлений причастен один и тот же человек.

По фактам случившегося начаты уголовные производства по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Полиция просит граждан, которые могут помочь установить личность злоумышленника и владеют информацией о его местонахождении, сообщить в Заводской отдел полиции по адресу: улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 53- 13-31, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские охраны в Николаеве задержали мошенниц, которые продали пенсионерам товар по «льготной» цене.