В Николаеве находящегося в розыске мужчину задержали, когда он пришел в МВД зарегистрировать авто

В Николаеве находящийся в розыске житель Винницкой области пришел в сервисный центр МВД, чтобы зарегистрировать автомобиль «Mazda 626».

Об этом сообщили в региональном сервисном центре МВД в Николаевской области.

Житель Винницкой области прибыл в Николаеве, потому что намеревался продать автомобиль 1988 года выпуска местному жителю.

«Специалисты центра проверили все документы и граждан по имеющимся информационно-поисковым базам. Как выяснилось, продавец обвиняется в совершении преступления кражи и уже с июля прошлого года находится в розыске в Винницкой области», - отмечено в сообщении.

Также сообщается, что жительница Кривоозерского района приобрела автомобиль с документами, которые находятся в розыске. Гражданка обратилась в сервисный центр МВД в Первомайске, чтобы перерегистрировать «ВАЗ-21043» на свое имя и предоставила свидетельство о предыдущей регистрации автомобиля, которое находится в розыске. Как выяснилось, женщина купила «ВАЗ» у жителя Одесской области по доверенности. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства по этим фактам.

Напомним, ранее сообщалось, что киевлянин приехал в Николаев, чтобы продать «BMW» с «перебитыми» номерами.