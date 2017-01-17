На Донбассе пьяный военный застрелил сослуживца и ранил еще одного

В воскресенье, 15 января, военнослужащий Вооруженных сил Украины в Северске Бахмутского района Донецкой области застрелил сослуживца и ранил еще одного из автомата Калашникова.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на источник в полиции.

По его информации, военный находил в состоянии алкогольного опьянения.

Против него возбуждено уголовное дело по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса (убийство, покушение на убийство).

Напомним, 2 января ночью в результате бытового конфликта между военнослужащими и гражданскими в селе Донское военный из Херсона случайно получил смертельное огнестрельное ранение. Также получил ранение и был госпитализирован местный житель.