На Николаевщине задержали злоумышленников, обокравших склады фермеров

В Николаевской области зафиксировали два факта кражи семян подсолнечника со складов фермеров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В течение двух месяцев в Казанковском районе четверо воров, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности, на автомобиле и мотоцикле вывозили 2 тонны семечек с предприятия фермера. В итоге владельцу нанесли около 20 тысяч гривен убытка. Похищенное преступники реализовывали в соседнем населенном пункте.

А в Веселиновском районе двое местных жителей возрастом 18 и 22 года из-за того, что предприниматель не рассчитался с ними в обещанный срок, вынесли из складского помещения 36 мешков семян подсолнечника.

«О том, что злоумышленники обокрали своего работодателя, сам пострадавший узнал уже от полиции. Воры продавали семечки местным гражданам, о чем стало известно и полицейским. Не скрываясь, парни вывозили чужое имущество на автомобиле «Москвич» одного из воров. По подсчетам фермера, сумма нанесенного ему ущерба составляет около 8 тысяч гривен», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали вора, совершившего более 10 краж из тамбуров в подъездах.