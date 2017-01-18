В Николаеве патрульные задержали водителя и пассажира «BMW», у которых нашли пакет с наркотиками

В Николаеве в ночь на 17 января патрульные полицейские задержали водителя и пассажира «BMW», в машине которых нашли пакет с наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 2:00 ночи на проспекте Богоявленском в Ингульском районе Николаева патрульные остановили "BMW" за нарушение ПДД.

«Во время общения 35-летний мужчина признался, что у него нет водительского удостоверения. При этом он постоянно высказывался нецензурной бранью и не реагировал на замечания патрульных. В какой-то момент из салона автомобиля вышел еще один человек и начал выражаться нецензурной бранью в адрес инспекторов. Так как мужчины на замечания патрульных не реагировали, для пресечения правонарушения на них надели наручники», - рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем при проведении осмотра машины патрульные заметили пакет с «веществом белого цвета». На вопрос инспекторов водитель ответил, что "этот наркотик не его". Задержанных передали следственно-оперативной группе полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные задержали двух николаевцев по подозрению в торговле наркотиками из машины.