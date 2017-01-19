В Николаеве на улице ограбили двух прохожих

В Николаеве жертвами уличных грабителей стали еще двое прохожих.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

16 января в Ингульский отдел полиции обратилась 66-летняя женщина, которая сообщила, что ее ограбили. Около 5:30 в районе перекрестка улиц Космонавтов и Николаевской к ней подбежал неизвестный мужчина и выхватил из ее руки сумку, в которой находились около 100 гривен, личные вещи и документы.

А 22-летний житель Центрального района сообщил полицейским, что 14 января в 22:00 возле дома №20 по улице Спасской его толкнул незнакомец и выхватил из его руки мобильный телефон.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве уголовник вломился в квартиру и напал на трех парней.