«Исторический документ»: опубликовано письмо Януковича к Путину о введении войск в Украину

Опубликован текст письма экс-президента Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину, которое датированное мартом 2014 года.

Соответствующее письмо опубликовало издание «Цензор.нет».

В нем политик просит президента РФ ввести войска на территорию страны «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

«Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, — под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам. В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины», — обратился Янукович.